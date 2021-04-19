Двух нетрезвых водителей отловили в Прионежском районе Карелии

47-летний водитель автомобиля «Лада Веста» двигавшийся по дороге А-215 «подъезд к Петрозаводску» был остановлен автоинспекторами, сообщает паблик «Полиция Прионежского района».

Сотрудники ГИБДД определили, что у мужчины имеются признаки алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Автомобилист был привлечен к административной ответственности и заплатит штраф 30 000 рублей, а также лишится прав на срок до двух лет.

Отдельный штраф был выписан за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, которые находились в салоне авто. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 был остановлен инспекторами ГИБДД в поселке Шуя. Мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения, что было зафиксировано алкотестером. Нетрезвого автолюбителя привлекли к административной ответственности.

Фото из группы «Полиция Прионежского района»