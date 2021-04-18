18 апреля 2021, 17:11
Работники магазина не смогли схватить убегавшего грабителя
Полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в грабеже
Полиция Петрозаводска пытается разыскивать мужчину, подозреваемого в грабеже. МВД Карелии предоставило видеозапись, на которой запечатлен возможный преступник.
На кадрах – мужчина входит в сетевой магазин, берет корзинку, проходит по рядам, смотрит в объектив камеры, затем он пробегает мимо кассы, его пытаются догнать женщины-работники.
Полиция просит всех, кто узнал мужчину на видео, звонить по номеру: +7 953-545-37-48.
Ранее полиция распространила другое видео, на котором мужчина ворует обувь в торговом центре карельской столицы.