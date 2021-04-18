Работники магазина не смогли схватить убегавшего грабителя

Полиция Петрозаводска пытается разыскивать мужчину, подозреваемого в грабеже. МВД Карелии предоставило видеозапись, на которой запечатлен возможный преступник.

На кадрах – мужчина входит в сетевой магазин, берет корзинку, проходит по рядам, смотрит в объектив камеры, затем он пробегает мимо кассы, его пытаются догнать женщины-работники.

Полиция просит всех, кто узнал мужчину на видео, звонить по номеру: +7 953-545-37-48.

Ранее полиция распространила другое видео, на котором мужчина ворует обувь в торговом центре карельской столицы.