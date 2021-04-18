Торговый центр обворовали, ведется розыск подозреваемого

Городская полиция ведет розыск подозреваемого в краже из торгового центра в Петрозаводске. МВД Карелии предоставило видеозапись, на которой запечатлен возможный злоумышленник. На кадрах видно, как мужчина в темном заталкивает под одежду обувь и озирается по сторонам.

Мужчину подозревают в ряде краж. Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, звонить по телефонам: 8911-050-98-02, 8911-426-81-77, 8921-011-86-96.