Пять человек погибли в страшной аварии в Ростовской области

Трагическая авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла утром 18 апреля в Новочеркасске в Ростовской области, передает ТАСС. Автомобиль «Хендай Акцент» врезался в дерево.

Как удалось предварительно установить местной полиции, за рулем автомобиля находился подросток, 2007 года рождения. Всего в машине находились шесть человек. Один выживший в аварии находится в реанимации.

По предварительным данным ГИБДД Ростовской области, все погибшие – дети. Следственно-оперативная группа выясняет условия и причины, сопутствовавшие совершению ДТП.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей и законных представителей находившегося за рулем 14-летнего подростка.

Отметим, что по информации Госавтоинспекции Карелии, за минувшие сутки на дорогах республики ДТП с пострадавшими не были зарегистрированы.