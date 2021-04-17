Бродячие собаки растерзали четырехлетнего ребенка в Башкирии

17 апреля бродячие собаки напали на четырехлетнего ребенка в селе Сафарово в Башкирии. Мальчик погиб. Следователи возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, мальчик катался на велосипеде по улице Школьная. На ребенка напали собаки. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства трагедии, причины и условия, способствовавшие произошедшему. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных. Уголовное дело возбуждено по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. (фото healthy-kids.ru)