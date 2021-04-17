Женщину задержали в магазине по подозрению в краже продуктов

Работникам торговли в Беломорске и Петрозаводске потребовалась помощь росгвардейцев.

Днем 15 апреля в одном из сетевых магазинов в Беломорске сотрудники вневедомственной охраны задержали 36-летнюю посетительницу. Женщина пыталась украсть продукты на сумму более одной тысячи рублей.

В тот же день аналогичное происшествие произошло в столице Карелии. В гипермаркете росгвардейцы задержали 25-летнюю девушку. Которая пыталась похитить товар стоимостью более полутора тысяч рублей.



Нарушительниц передали полиции. (фото vedtver.ru)