17 апреля 2021, 10:29
Происшествия

Женщину задержали в магазине по подозрению в краже продуктов

Покупательницы попытались уйти с товаром без оплаты в сетевом магазине Беломорска и в гипермаркете Петрозаводска

Работникам торговли в Беломорске и Петрозаводске потребовалась помощь росгвардейцев.

Днем 15 апреля в одном из сетевых магазинов в Беломорске сотрудники вневедомственной охраны задержали 36-летнюю посетительницу. Женщина пыталась украсть продукты на сумму более одной тысячи рублей.

В тот же день аналогичное происшествие произошло в столице Карелии. В гипермаркете росгвардейцы задержали 25-летнюю девушку. Которая пыталась похитить товар стоимостью более полутора тысяч рублей.

Нарушительниц передали полиции. (фото vedtver.ru)

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новости Карелии
хищение
Кража
росгвардия
новости петрозаводска
Беломорск