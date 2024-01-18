В Карелии родился и растет зверек-сладкоежка

В Карелии у необычных зверьков появилось потомство.

«Год назад в Санкт-Петербурге приобрели парочку молодых белок-летяг, или правильнее сказать, сахарных поссумов — мальчика и девочку. Летом у парочки южных зверьков родился малыш, наверное, он первый на севере Карелии. Недавно маленький сахарный поссум нашел себе заботливых хозяев»,

— рассказали владельцы фермы в Кеми Константин и Марина.

Заботиться о зверьке будет семья из поселка Лоухи. Они побывали на кемской ферме, увидели и полюбили малыша с первого взгляда и решили его приобрести.

Главное условие для содержания такого зверька в квартире — это уютный домик с небольшим входом и просторный вольер: чем выше, тем лучше.

Сахарный поссум, или сахарная сумчатая летяга вполне оправдывает свое сладкое название, так как очень любит бананы. Правда, не прочь полакомиться и сушеными кузнечиками. Может, они тоже сладкие? //фото сообщества Катание-На-Лошади В-Кеми