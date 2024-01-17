Такой снежной зимы в Петрозаводске не было 20 лет

Нынешняя зима в Петрозаводске стала самой снежной за последние 20 лет. Это следует из данных, приведенных в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

По состоянию на 17 января высота снежного покрова в столице республики составляет 58 сантиметров. В предыдущие 19 лет таких значений в этот день не было и близко.

Так, в 2009 и 2020 годах 17 января снега в городе не было вовсе. В 2008 году высота снежного покрова составляла всего 2 сантиметра. Самыми снежными были 2005, 2011 и 2022 годы со значениями 44, 44 и 40 сантиметров, но и они не дотягивают до нынешних показателей. // Фото «Петрозаводск говорит»