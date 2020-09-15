В Карелии резко выросло количество заболевших ОРВИ

В Карелии отмечен рост заболеваемости ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей прирост новых заболевших составляет 2764 человек. Еще 7 сентября сообщалось о 544 новых случаях острых респираторных вирусных инфекций в республике.

Общее число заболевших – 5867 человек. По сообщению Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 54,1%. Превышение отмечено среди школьников 7-14 лет, взрослых 15 лет и старше. Среди детей в возрасте 0-2 года, 3-6 лет заболеваемость ниже эпидпорога.

По сообщению управления, превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Беломорском, Кемском и Лоухском районах и Костомукше.