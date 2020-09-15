Приток туристов в Карелию резко увеличился, несмотря на пандемию

Специалисты компании МТС проанализировали статистику роумеров в сети этим летом, выяснив сколько туристов и из каких регионов предпочли удивительную карельскую природу популярным курортам Крыма, Краснодарского края или вновь открывшейся Турции.

Режим обязательной обсервации, введенный весной и в июне 2020 года для приезжающих в республику из других регионов, не «испортил» ежегодную статистику. Даже за неполный сезон Карелию посетили больше туристов, чем в прошлом году. Главная причина в том, что из-за закрытых границ турпоток пришелся только на российские регионы, в том числе и на Карелию. Так, количество отдыхающих на берегах Ладожского и Онежского озер возросло на четверть.

Отдельно следует отметить туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Турпоток москвичей увеличился на четверть, а количество петербуржцев, выбирающих наш регион для отпуска, выросло на 40 процентов.

«Увидев однажды природу Карелии, наши озера и леса, туристы возвращаются к нам снова и снова. Приятно осознавать, что в этом году влюбленных в Карелию стало еще больше. Мне кажется, что даже с открытием границ, тренд на внутренний туризм останется, ведь у нас действительно есть что посмотреть. И понимая, как важно в путешествии оставаться на связи с близкими, оперативно делиться впечатлениями в социальных сетях, мы продолжим развивать сеть в Карелии»,

– отметил директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

Отпуск в Карелии предпочли не только жители двух столиц. Летом 2020 республику для отдыха выбирали путешественники из центральной части страны. В среднем на территории региона ежедневно находились 2,5 тысячи жителей Тулы, Твери, Ярославля, Костромы, Брянска и более 10 тысяч отдыхающих из Московской области.

На четверть возросло количество приезжающих из Поволжья. На территории Карелии ежедневно находились в сети до 2 тысяч туристов из Самары, Саратова и Волгограда. Примерно столько же южан приезжали в республику спастись от жары.

Кроме того, ежедневно в сети замечали тысячу гостей из Дальнего востока и несколько сотен уральцев и сибиряков.

*Для анализа использовались данные трафика базовых станций, расположенных на территории Карелии