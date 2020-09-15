В России создают вакцину от коронавируса для животных

Запуск производства экспериментальных образцов вакцины от нового коронавируса для животных планируется в октябре. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил ТАСС об испытаниях препарата.

«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов», - сказал глава ведомства.

В дальнейшем Россельхознадзор будет смотреть на запросы на приобретение продукции от покупателей. В первую очередь, вакцина предназначена для уязвимых видов - кошек и норок. Препарат будет рекомендован звероводческим фермам, где зверей разводят в больших количествах.

По сообщению «Известий», в конце мая в России был выявлен первый случай заболевания COVID-19 у кошки. Американские и японские ученые выяснили, что кошки легко заболевают и могут заражать своих сородичей.