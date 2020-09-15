Жители забросали Главу РК жалобами и вопросами о состоянии садиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков отчитался сегодня на своей странице о работе по школам и садам в Карелии за восемь месяцев.

Глава Карелии рассказал о ходе строек школ на Древлянке в Петрозаводске и Чалне, планах на строительство в Деревянке Прионежского района, состоянии садиков и яслей в Петрозаводске на улицах Энтузиастов и Судакова, в Шуе, Заозерье.

«До конца года остаётся всего три с половиной месяца – сейчас подрядчикам важно максимально продуктивно использовать каждый погожий день для проведения наружных работ. Поручил органам местной власти активнее включаться в процесс: вникать в ситуации и, где это возможно, помогать исполнителям решать проблемы», – сообщает Парфенчиков.

Между тем в комментариях жители Карелии рассказывают ему о реальном положении дел в некоторых образовательных учреждениях.

«Артур Олегович, кажется, сегодня вы работаете в Сегеже. Посетите, пожалуйста, детские сады. Обратите внимание на состояние зданий. 21 век, окна тряпочками конопатят, обклеивают бумагой, но это настолько все неэффективно. Уже сейчас в группах холодно и сыро, а что будет зимой с такими окнами?», - пишет Галина.

«Артур Олегович, у нас в п. Шальский Пудожского района в этом году перевели детский сад в школу. У меня вопрос: что вы делали полгода, пока дети не посещали детский сад и школу?! Школьники ходят на переменах в бывший детский сад кушать, это нормально по-вашему?! Почему столовую ремонтируют, когда учатся дети, в школе воняет (извините за выражение) краской, многие дети аллергики. Почему дети должны бегать в другое здание в дождь?! В школе отопления нет, холод. На первом этаже расположили детский сад, дети ходят в туалет в другой конец здания, есть ведь и маленькие детки, могут не дотерпеть. Спать ложатся в холодные кровати, а потом дети болеют. И вы говорили на первое сентября, что у вас всё хорошо и готово всё?! Одного единственного врача и то в Пудож забрали. Когда порядок будет и когда будет отопление?! Не у всех есть деньги, чтобы выкидывать тысячами на аптеку, и пичкать детей постоянно лекарством. Разберитесь, пожалуйста», - пишет Ирина Штурмина.

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