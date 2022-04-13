13 апреля 2022, 14:51
Общество

В Карелии ревакцинировались более 98 тысяч человек

Прививку от коронавируса можно сделать в поликлиниках и в мобильных пунктах

По данным на 13 апреля первым компонентом вакцины от коронавируса в Карелии привились более 290 тысяч человек. Оба компонента получили более 280 тысяч человек. Такую статистику привел министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

По информации чиновника, ревакцинацию в республике прошли 98 588 жителей.

Также продолжается и вакцинация детей, хотя идет она не слишком активно. К сегодняшнему дню в республике прививку от коронавируса сделали 353 ребенка.

Прививку против Covid-19 можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com

Обсудить
Метки: 
вакцинация
ревакцинация
коронавирус
михаил охлопков
новости Карелии