В Карелии ревакцинировались более 98 тысяч человек

По данным на 13 апреля первым компонентом вакцины от коронавируса в Карелии привились более 290 тысяч человек. Оба компонента получили более 280 тысяч человек. Такую статистику привел министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

По информации чиновника, ревакцинацию в республике прошли 98 588 жителей.

Также продолжается и вакцинация детей, хотя идет она не слишком активно. К сегодняшнему дню в республике прививку от коронавируса сделали 353 ребенка.

Прививку против Covid-19 можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com