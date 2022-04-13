В Беломорском районе выявят трудных тинейджеров

На территории Беломорского района с 14 по 22 апреля будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», цель которого - выявление правонарушений со стороны трудных подростков. Об этом сообщает местная администрация.

Рейды будут проводить правоохранители совместно с представителями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе мероприятия проверят места концентрации подростков, а также возможность потребления ими наркотических средств, токсических веществ, спиртных напитков.

В сообщении также говорится о том, что подобные мероприятия призваны нейтрализовать попытки вовлечения тинейджеров в деструктивную и экстремистскую деятельность. Фото: pixabay.