Пропавшие в Петрозаводске дети найдены

В Петрозаводске завершен розыск двух учеников начальной школы, пропавших накануне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, полиция установила местонахождение мальчиков, которые 12 апреля не вернулись из школы. Криминальной составляющей в их исчезновении нет. В ближайшее время детей передадут законным представителям.

Полиция поблагодарила горожан, откликнувшихся на объявление о пропаже детей.

Напомним, ранее было объявлено о том, что два ученика начальной школы вчера в районе 14:30 ушли из учебного заведения, расположенного на Зареке, и исчезли. Их искали полиция и активные горожане.