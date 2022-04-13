Сезон субботников стартует в Петрозаводске

В Петрозаводске стартует сезон субботников. Горожан приглашают принять участие в акции «Чистый Петрозаводск», сообщает пресс-служба мэрии.

Первый весенний субботник пройдет в следующую пятницу. 22 апреля в 15 часов уборку организуют вдоль аллеи набережная Мостовая и реки Лососинки (между мостами Пименовским и Кипучка) в Государевом саду. Горожанам выдадут мешки и перчатки.

Помимо этого, активным петрозаводчанам предлагают самим организовать субботники на других общественных территориях. Для этого необходимо заранее согласовать с администрацией дату, время и место планируемого мероприятия по телефонам 71-35-66, 71-35-90. Фото pixabay.com/ALTEREGOINTELIGENCIA