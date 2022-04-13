Применение на дорогах видеокамер хотят ограничить

Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер, сообщает kommersant.ru. Ожидается, что нормативный акт вступит в силу 1 марта 2023 года.

В документе впервые на законодательном уровне появится перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы. Места установки будут определять по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках трасс. При этом видеонаблюдение можно будет использовать на перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин и на пешеходных переходах, передает издание.

В документе значится и разрешение на установку передвижных камер, которые позволят ставить лишь на строго ограниченный срок и в конкретной точке. То есть, ее нельзя будет пердвигать и продолжать использовать после окончания, например, дорожных работ или после ликвидации очага аварийности. Фото: pixabay.