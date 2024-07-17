В Карелии разучивают африканские танцы

В Карелии танцевали афро. Мастер-класс для участников танцевального лагеря провела эксперт из Москвы Валерия Рыбчинская.

Танцевальный лагерь «Karelia Camp» (16+) на турбазе недалеко от Петрозаводска прошел в республике впервые. И организовала его хореограф Яна Соколова. Она подала заявку и выиграла грант от агентства Росмолодежь.

На танцевальной площадке встретились 30 танцовщиков от 16 до 35 лет. И пять экспертов из Москвы и Ярославля. Зажигали танцоры из Карелии, Архангельска и Петербурга всю неделю на свежем воздухе. // Видео: Марина Бедорфас, телеканал "Ника плюс".