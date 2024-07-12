Волонтеры проекта «Общее дело» ремонтировали храм в Карелии

В течение недели волонтеры из Москвы, Петрозаводска, Нижнего Новгорода и Кондопоги трудились в храме во имя святого Николая Чудотворца в Медвежьегорском районе Карелии. Уже третий год сюда приезжают добровольцы проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».

В ходе экспедиции промышленные альпинисты покрасили кресты и главки на колокольне и молельной части храма. Внутри колокольни стены обработаны антисептиком.

«Единственный несовершеннолетний человек помогал команде как взрослый. Состоялся уже традиционный певческий вечер и трапеза в приходском доме в с. Великая Губа, где настоятель отец Владимир Шурупов. На обратном пути несколько участников экспедиции посетили и другие храмы и часовни Заонежья. До новых встреч в Карелии!»,

- рассказала волонтер проекта Мария Шейкина.

Завершены работы на площадке звона. Максимально гидроизолированы щели на будке люка, который ведет на площадку. На сегодня устранены все крупные протечки здания. // Видео, фото: Мария Шейкина.