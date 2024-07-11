О фестивале «Воздух Карелии» сняли фильм

Организаторы подвели итоги фестиваля «Воздух Карелии». Они сняли фильм и отразили его лучшие моменты. Напомним, традиционное мероприятие прошло 14-16 июня.

На трех сценах выступили 56 участников, среди которых легендарные КИНО, Кипелов, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, Rock Privet и многие другие, а специальные гости - Юрий Лоза, Dabro и GSPD - подтвердили статус фестиваля как мультиформатного и семейного.

Значительно расширилась география гостей: кроме Карелии, с нами были Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская области, а также Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Владимир и даже Урал!

В этом году фестиваль побил рекорд по посещаемости: его поддержали почти 25 тысяч зрителей. Следующий будет юбилейным. // фото: freepik.com