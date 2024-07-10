Танцевальная студия из Петрозаводска взяла Гран-при в Сочи

Танцевальная студия «Насто» из Петрозаводска стала лучшей на международном фестивале «Надежда» в Сочи и получила Гран-при. Вместе с главным призом юным артистам вручили бесплатную поездку на один из фестивалей организаторов.

Для поездки на фестиваль студия подготовила восемь номеров, и все они удостоились наград:

Номер «Ай, во поле» - лауреат II степени;

Номер «Точка Нуорунен» - лауреат II степени;

Соло Анастасии Якушевой «Понять себя» - лауреат II степени;

Номер «Кредо» - лауреат I степени;

Номер «По трафарету» - лауреат I степени;

Номер «Жутко. Громко. Запредельно» - лауреат I степени;

Дуэт Красновой Яны и Петровой Дианы «I’m so sorry” - лауреат I степени;

Трио Красновой Яны, Сергиной Дианы и Поливайкиной Полины «Ложный эффект» - лауреат I степени;



Краснова Яна награждена специальным призом - «За высокое исполнительское мастерство».

Подробности в сюжете Марины Бедорфас и Евгения Евдокимова. // Видео: телеканала "Ника плюс".