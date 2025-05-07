В Карелии работодатели активно ищут работников туротрасли

Карелия заняла третье место в стране по спросу на сотрудников туристической отрасли. Число вакансий в этой сфере выросло на 52% за месяц, об этом сообщает Карелия РБК.

Аналитики отмечают, что повышенный спрос связан с открытием новых гостиниц, кемпингов и турбаз. Чаще всего ищут горничных и администраторов. Спрос на них вырос на 64% и 30% соответственно. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, равна 85,5 тыс. руб.

Лидер по спросу на работников туротрасли - Республика Дагестан. Спрос вырос на 83%, средняя зарплата равна 69,2 тыс. руб. © «Петрозаводск говорит»