В Карелии простятся с погибшим на СВО бойцом

Администрация Эссойльского сельского поселения с прискорбием сообщила о гибели нашего земляка Вячеслава Дмитриевича Дроздова.

Вячеслав поступил на военную службу по контракту в 2024 году. 11 апреля 2025 героически погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Белгородской области.

Прощание состоится 28 апреля в 11:00 на площади по адресу: п.Эссойла, ул.Октябрьская, д.11А (ДК), похороны пройдут в д.Алëкка.

Администрация Эссойльского поселения принесла соболезнования родным и близким погибшего бойца. © «Петрозаводск говорит»