В Карелии простились с погибшим на СВО Максимом Высоцким

2 июля в Прионежском районе похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Максима Высоцкого.

Боец служил старшим стрелком-сапером парашютно-десантной роты. Он героически погиб, исполняя воинский долг в ходе СВО, сообщил глава районной администрации Григорий Шемет.

«От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Максима», - написал Шемет. // фото vk.com/shemet.prionego