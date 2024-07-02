02 июля 2024, 16:12
Происшествия

В Карелии простились с погибшим на СВО Максимом Высоцким

Погибшего бойца похоронили в Прионежском районе

2 июля в Прионежском районе похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Максима Высоцкого.

Боец служил старшим стрелком-сапером парашютно-десантной роты. Он героически погиб, исполняя воинский долг в ходе СВО, сообщил глава районной администрации Григорий Шемет.

«От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Максима», - написал Шемет. // фото vk.com/shemet.prionego

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СВО
новости Карелии
Максим Высоцкий
Григорий Шемет
Прионежский район