Карельские ветеринары достали из собаки иглу

В Костомукше ветеринары спасли собаку, в горле которой застряла иголка.

Владельцы собаки заметили, что их четвероногий друг стал часто кашлять, а прикосновение к шее вызывало у животного боль. За помощью они обратились к специалистам ветеринарной станции.

Специалисты нашли источник боли – в гортани собаки оказалась игла, она почти полностью вошла в слизистую – наружи торчала часть игольного ушка. Хозяйка предположила, что дети могли оставить на полу иголку, которую проглотила собака.

Ветеринары предупредили, что иглы застревают в мышечных тканях, желудке, кишечнике, может развиться воспаление, нарушение работы внутренних органов питомца. При попадании в сердце, легкое может развиться внутреннее кровотечение, воспаление, животное гибнет или сразу, или спустя время. // фото VK-паблик «Государственный ветеринарный кабинет»/ unsplash.com/ Mrek Szturc