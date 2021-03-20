В Карелии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Лес»

Операция «Лес» прошла в Карелии с 15 по 19 марта, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники правоохранительных органов проверили соблюдение правил въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации, правил привлечения работодателями иностранных работников и использования их труда, миграционного законодательства принимающей иностранных граждан стороны.

В минувшую среду в одном из районов республики была проведена проверка строительства жилого комплекса. На момент проверки на объекте работали девять иностранных граждан.

Работы по строительству дороги и жилого дома велись на основании трудовых договоров с организацией из Санкт-Петербурга. Проживали работники в частной гостинице, в отношении пятерых из них администрация не исполнила обязанности по постановке на миграционный учет.

Администратор гостиницы привлечен к ответственности, назначены штрафы. Рассматривается вопрос об ответственности юридического лица.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал об операции «Лес». В Петрозаводском городском суде рассмотрено дело о нарушении режима пребывания гражданина государства из Средней Азии на территории Российской Федерации. Назначен штраф 2 тысячи рублей.

Фото с сайта МВД Карелии