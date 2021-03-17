Полиция Карелии проводит операцию «Лес»

Министерство внутренних дел республики проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Лес», сообщает сайт МВД Карелии.

Целями ОПМ являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на предприятиях лесопромышленного комплекса региона.

Проводится проверка транспортных средств, перевозящих лес. Сотрудники МВД выезжают на лесозаготовки, места пребывания и проживания иностранных граждан, проверяют предприятия лесопереработки.

Уже имеются первые результаты проверок. В Петрозаводском городском суде рассмотрено дело о нарушении режима пребывания гражданина государства из Средней Азии на территории Российской Федерации. Назначен штраф 2 тысячи рублей.

О любых нарушениях миграционного законодательства МВД Карелии предлагает сообщать в территориальные подразделения министерства. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии