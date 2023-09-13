В Карелии пропал без вести 42-летний мужчина

В Карелии пропал без вести 42-летний житель Сегежи Сергей Ульяшин. Об этом сообщает паблик ПСО «Доброспас».

По информации источника, в последний раз мужчину видели 6 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто видел этого человека после 6 сентября или что-либо знает о его судьбе, просят звонить по телефонам: 8 911 402 60 26, 8 814 314 33 33 или 02 (с мобильного - 102). // Фото ПСО «Доброспас»