13 сентября 2023, 18:37
Тело девочки-подростка нашли под Петрозаводском
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели ребенка в Карелии
Утром 13 сентября в одном из поселков под Петрозаводском на территории производственной базы было найдено тело девочки 2007 года рождения. Об этом сообщает «МК в Карелии».
По информации издания, подросток ушла из дома накануне вечером. По предварительным данным, девочка могла уйти из жизни добровольно.
На месте обнаружения тела ребенка работают сотрудники правоохранительных органов. Причины трагедии выясняются. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev