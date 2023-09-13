Тело девочки-подростка нашли под Петрозаводском

Утром 13 сентября в одном из поселков под Петрозаводском на территории производственной базы было найдено тело девочки 2007 года рождения. Об этом сообщает «МК в Карелии».

По информации издания, подросток ушла из дома накануне вечером. По предварительным данным, девочка могла уйти из жизни добровольно.

На месте обнаружения тела ребенка работают сотрудники правоохранительных органов. Причины трагедии выясняются. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev