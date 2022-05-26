В Карелии отмечается рост заработной платы

В Карелии среднемесячная заработная плата в прошлом году составила 49,6 тыс. рублей и выросла по сравнению с 2017 годом в номинальном выражении на 44,2%. Об этом рассказали в в региональном Минэкономразвития.

«В реальном выражении заработная плата повысилась на 19,8%»,

- пояснили в ведомстве.

Более высокую плату за свой труд получают сотрудники компаний и организаций, связанных с добычей полезных ископаемых, в лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве. Также фиксируется высокий заработок у работников финансовой и страховой сферы деятельности. Фото: vk.com/economy_karelia.