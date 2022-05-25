Курс евро упал ниже 58 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 26 мая. Рубль продолжил укрепляться, следует из данных регулятора.

Так, курс доллара опустился на 67 копеек. Американская валюта теперь стоит 56,30 рубля. Евро подешевел на 95 копеек до отметки 57,92 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/Bru-nO