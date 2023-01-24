В Карелии продолжается масштабная реконструкция двух мостов

В Карелии ведутся масштабные работы по реконструкции Ондского и Майгубского мостов – на 10 и 22 км региональной автодороги Кола - Надвоицы – Сегежа. Как рассказали в минтрансе республики, новые современные мосты станут шире, а срок их службы будет увеличен. Общая стоимость работ составляет около 1,4 млрд рублей.

Техническая готовность Майгубского моста на сегодняшний день составляет 21%. Прошлой осенью подрядчик демонитировал переправу, сейчас выполняет один из самых сложных этапов – установку опор мостового сооружения в русле реки. На втором этапе будет построен новый сталежелезобетонный мост. Длина его составит 124,8 м, а ширина 10,9 м. Строительство планируется закончить в ноябре этого года.

Реконструкция моста через канал Ондской ГЭС выполнена более чем на 64%. Уже идет сборка пролетного строения и свай, переустройство электросетей, а также устройство подходов и съездов к мосту. В ведомстве отметили, что работы ведутся с опережением графика. // Скриншот видео: vk.com/mintranskarelia.