Мост Поцелуев появился в Петрозаводске

Уже через неделю будет открыта обновленная подвесная переправа в районе Фонтаны, которую устанавливает команда волонтеров. К окончанию работ появится и табличка с неофициальным топонимом, так как название уже выбрано – Мост Поцелуев. Об этом рассказал на своей странице ВК глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Друзья, если вы вдруг захотите добраться до второго фонтана, вам придется пройти по Мосту Поцелуев. Такое неофициальное название новой переправы предложил Дмитрий Ерохин. По-моему, вполне удачное»,

- написал мэр.

До окончания работ осталась всего неделя. Добровольцев, которые занимались строительством, уже отметили в администрации на планерке. Самый существенный вклад в реализацию проекта внес директор «Службы заказчика» Андрей Ушаков. Но работала команда – один создал проект, другой закупил материалы, третий доставил волонтеров к месту работы на снегоходах.

Компанию «Падослес» и ее гендиректора Николая Романовского благодарят за предоставление лесоматериалов. За активную гражданскую позицию, благотворительную помощь и личное участие отельную благодарность также получили:

Владимир Алуферов,

Руслан Кузнецов,

Александр Павленко,

Павел Сарин,

Александр Слабко,

Андрей Трубицын,

Андрей Ульянов,

Андрей Ушаков.

// фото: petrozavodsk-mo.ru