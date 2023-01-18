На «Фонтанах» появится подвесной мост

Команда волонтеров приступила к установке подвесного моста на «Фонтанах». Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

О том, что прежняя переправа пришла в негодность, стало известно осенью. Тогда же специалисты признали, что ремонт моста нецелесообразен – нужен новый. Однако мэрия выделить деньги на эти цели не могла, так как объект расположен не в границах города, а на территории Прионежского района.

Осенью же было определено, что нужен подвесной мост, который не сможет повредить ледоход. Такую переправу сейчас и возводят волонтеры. Материалы они купили в складчину, работают в свободное время, отметил мэр. Уже натянуты усиленные несущие тросы, начали монтировать деревянное основание. Работы планируют завершить до конца месяца.

Владимир Любарский обещал поблагодарить всех причастных. А пока предложил петрозаводчанам придумать название переправе. Оно хоть и будет неофициальным, зато закрепится у горожан. // Фото: petrozavodsk-mo.ru.