О том, что Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника, говорится на сайте регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру».

Тур не отменяется. Спектакль «Новогодний переполох» с ее участием в Петрозаводске пройдет с заменой. Все другие артисты будут участвовать в постановке, передает РИА Новости.

При каких обстоятельствах была травмирована 67-летняя актриса, не уточняется. // Фото: Мария Девахина/РИА Новости.