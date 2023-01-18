Более 400 километров дорог отремонтировали по новым технологиям

С начала реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Карелии было отремонтировано свыше 850 километров дорог. На половине из них работы проводились с применением новых материалов и технологий, рассказали в минтрансе республики.

Так, в прошлом году метод холодного ресайклинга был применен на двух объектах Прионежского района – в Лучевом-2 и на подъезде к станции Орзега. Он способствует сокращению сроков ремонта, продлению сроков службы дорожного покрытия и уменьшению финансовые затраты на доставку материалов.

Лента «Брит» обеспечивает более высокий уровень долговечности швов и покрытия. Ее применили при ремонте автодороги Педасельга – Ладва Ветка. А стеклокомпозитные водопропускные трубы использовались в Медвежьегорском районе на автодороге Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа. Их преимущество – отсутствие коррозии, стойкость к истиранию, стойкость к климатическим воздействиям и агрессивным средам, а также быстрый монтаж.

Кроме того, в Кондопожском районе на автодороге Гирвас – Юстозеро использовали геокомпозитную сетку, которая предотвращает возникновение отраженных трещин в дорожном полотне. Специалисты Управления автодорог Карелии продолжат мониторинг новых технологий и планируют расширять их применение в будущем. // Фото: vk.com/mintranskarelia.