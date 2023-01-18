Погорельцы судятся с энергетиками и не могут найти правды  

Текст: Татьяна Смирнова

Семья Волковых из Петрозаводска давно мечтала о своем доме. Супруги Вадим и Вероника много лет отработали на железной дороге, но душой тянулись к земле. Хотели завести сад, теплички, грядки с овощами и ягодами – крестьянские корни не перерубить. И вот приобретен участок в Новой Вилге, взят кредит в 3 миллиона рублей, за который на семейном совете постановили рассчитаться до выхода на пенсию. Строительство закончили зимой 2020 года, а к лету въехали и стали обживать новые стены всей семьей вместе с дочерьми, их мужьями и внуками. Правда, надолго не задерживались – в городе работа, учеба, детсад.

Никто и представить не мог, что пожить в своей усадьбе семье практически не придется. С домом за несколько часов расправился огонь…

Тревожные мысли Волковых не посещали, хотя новые соседи рассказывали о непонятных пожарах, один из которых случился незадолго до покупки ими участка. Вадим – человек обстоятельный, технарь, и поэтому при строительстве дома вместе с зятьями предусмотрел максимальную безопасность, обращая основное внимание на защиту от пожара. Дом строили по современным критериям – все на электричестве: бытовая техника, отопление, теплые полы, водопровод. Причем технику покупали новую, с сертификатами, как и оборудование для подключения, которое устанавливали профессионалы по договорам.

"Соседи жаловались нам, что в поселке случаются перепады напряжения, да мы это и сами заметили – лампочки периодически горели вполнакала",

– рассказывает хозяин дома.

– В октябре 2020, ближе к зиме, установили греющий кабель для воды – чтобы она не замерзала в трубах. Акцентирую, так как это важная деталь. Новогодние каникулы провели в новом доме, а 4 января пригласили в гости знакомых. Около 17 часов, когда забирал их в городе, из Новой Вилги позвонила Вероника и сообщила, что примерно в 16.45 отключили свет. Дали его только в 22.15. То есть пять с половиной часов дом был обесточен. Соседи даже увезли в город детей – в их доме стало холодно, электрообогрев не работал. У нас теплые полы прогрели плиту под домом – мы не замерзли, дождались электричества…

Волковы в тот вечер не раз звонили диспетчеру службы, с которой у них заключен договор на электроснабжение (тогда это был Карельский филиал ПАО МРСК Северо-Запад, которая спустя некоторое время, когда уже шли суды по установлению виновника пожара, стала называться «Россетью»), чтобы выяснить, когда дадут свет. Странно выглядело, как в судах представители ответчика стали предъявлять разные данные, якобы зафиксированные в журнале, с искаженными параметрами отключений за подписью главного инженера. Подлинные обнаружили, по словам Вадима, только с четвертого раза (сколько же там журналов?), когда факт звонков подтверди свидетели.

Жители улицы, на которой стоял дом Волковых, давно грешили на местную трансформаторную подстанцию, по их мнению, не справлявшуюся с пиковыми нагрузками – оттого и случались перепады напряжения. Но служба, похоже, не спешила решить проблему, бригады приезжали, ковырялись, однако устранить причину без замены оборудования были не в силах.

Роковым стало 11 января 2021 года. В тот день Волковы находились на работе. Около 16 часов Вадиму позвонил сосед: «У тебя внутри дом горит…». «Я кинулся в Новую Вилгу, по пути вызвал пожарных, – рассказывает хозяин дома. – Спасти дом уже не было возможности… И вот что выяснилось. При отключениях электричества моему соседу на телефон приходят смс-оповещения, так вот 11 января с 0 часов ему поступило 14 таких эсэмэсок! По правилам заключенного договора это существенное нарушение со стороны поставщика энергии. Приезжали бригады, что-то чинили на подстанции и, вероятно, поменяли автомат на более мощный. Отсюда токовая перегрузка и, как следствие, пожар…»

В суде представитель ответчика (в лице двух юристов) защищал интересы клиента изо всех сил. Всерьез был озвучен вопрос: не мог ли хозяин сам или находящиеся в доме отключать автоматы на счетчике? Тут даже судья не выдержала, спросив: «Какой смысл в вашем вопросе?». А еще оказалось, что Волковы «спровоцировали пожар», так как не отключили от сети холодильник, уезжая в Петрозаводск, тем самым «нарушили закон об отключении электробытовых приборов».

«Вы сами, уходя из дома, тоже выключаете холодильник, чтобы хранящиеся в нем продукты испортились?»

– в недоумении спросил судья у представителя ответчика.

Разумеется, главными доводами сторон были результаты экспертиз, которые делались на средства сторон. Хотя, как говорит Вадим Волков, представитель МЧС сказал ему после того, как стало известно о множественных сверхнормативных отключениях электричества в день пожара, что у него есть все шансы выиграть суд.

Да не тут-то было. У сильного всегда бессильный виноват. Ведь что такое один погорелец против системы, в данном случае, по сути, монополиста в поставке электроэнергии?

Первой версией возникновения пожара после лабораторных исследований, проведенных МЧС, была токовая перегрузка внутри холодильника – более 220 вт. Вторая – электротехническая экспертиза – заказывалась «Россетями». Но, по словам истцов, она оказалась крайне неубедительной, что удалось доказать в суде. И, кажется, суд согласился. «При предыдущем пожаре в Новой Вилге в мае 2020 года из-за этой же трансформаторной подстанции по такой же экспертизе, заказанной «Россетями», истцу было судом отказано в иске, хотя есть экспертиза МЧС, где сказано, что возгорание телевизора с большой вероятностью могла вызвать аварийная подача электорэнергии», – комментирует истец.

Доводы независимой электротехнической экспертизы, сделанной московскими специалистами по запросу истца, оказались безупречными. Эксперты установили точное место возгорания и очевидную причину пожара, доказав свою позицию в судебном заседании. Холодильник оказался «не виноват».

"Из заключения следует, что возгорание произошло в месте соединения греющего кабеля с проводом в связи с длительными отключениями электроэнергии и деформацией греющего кабеля",

– говорит Вадим Волков.

– Эксперт продемонстрировал нам, как вспучился греющий кабель от замерзаний в трубе из-за частых и длительных отключений электроэнергии. Однако ответчик вновь стал выставлять надуманные доводы, пытаясь перевести вину на нас. Дескать, наверно кабель был установлен не специалистами? Но мы подтвердили, что подключение осуществлял работник магазина, имеющего сертификат на торговлю электрооборудованием этого производителя, и с момента установки кабеля прошло несколько месяцев – халтура уже давно дала бы знать о себе, это следует из заключения экспертизы.

Серьезным аргументом погорельцев стал пункт договора, в соответствии с которым ответчик имеет право на аварийные работы в течение 24 часов в месяц и не более 72 часов в год. Исходя из доказательств, представленных жильцами соседних домов, которые «привязаны» к той же трансформаторной подстанции, что и дом Волковых, и документов «Россетей», напрашивается однозначный вывод: с 11 декабря по 11 января время отключений превышало установленную норму, услуга предоставлялась некачественно. Но тут суд резко принял позицию ответчика: 72 часа в год выдержано – значит все в порядке. «Так мы поселились в доме только летом 2020 года, не прошел еще календарный год», – пытались возражать Волковы. Но напрасно. «Нас обвинили в грубом нарушении правил эксплуатации греющего кабеля, так как оставили его без надзора, это при том, что вся Новая Вилга на греющих кабелях...» Вердикт суда: в иске отказать.

Примечательно, что вскоре после пожара ответчик, по сути, публично дал понять, что дом Волковых сгорел из-за длительных перебоев в подаче электроэнергии и перепадов напряжения. При желании можно посмотреть сюжет телеканала «Сампо» (с 3.30 минуты), снятый спустя несколько дней после происшествия. По словам директора Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Константина Михайлова, который комментирует проблемы с подачей электроэнергии, в день пожара – 11 января 2021 года – часть нагрузок потребителей в Новой Вилге была переведена на другую трансформаторную подстанцию, менее загруженную. И спустя месяц после пожара, в мороз минус 30 градусов, была установлена дополнительная трансформаторная подстанция. Выходит, хоть косвенно, ответчик признал свою вину и во избежание новых пожаров начал менять оборудование?

Волковы не опустили руки в попытке доказать свою правоту, впереди новые судебные разбирательства.

…В апреле 2022 года в Новой Вилге сгорел жилой дом, в котором на момент пожара находилась семья: родители и двое сыновей. Мужчина сумел вывести на воздух супругу и младшего сына. Пошел в комнату за старшим, но все закончилось трагедией. Среди причин пожара называют нарушение в работе электроприборов…