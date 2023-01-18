Петербургским дворникам обещают зарплату в 50 тысяч рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину, что петербургские дворники будут получать 49 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

Беглов отметил, что в городе решили создать новую структуру, которая поможет увеличить зарплаты работникам ЖКХ. По его словам, частники платят дворникам мало – 15-18 тысяч, поэтому за такие деньги никто работать не хочет. Правда, губернатор отметил, что на реформу уйдет 1,5-2 года.

Ранее вице-губернатор Анатолий Повелий озвучил, было принято совместное с губернатором решение об увеличении платы дворникам от 40 тысяч рублей, механизаторам от 70 тысяч рублей. // Фото: Pixabay.