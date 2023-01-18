Карельский министр рассказал о четырех важный стройках

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсетях рассказал о том, как Федеральная целевая программа развития Карелии помогает строить важные социальные объекты. В ближайших планах завершение четырех из них.



Хорошим примером министр считает здание детского сада на ул. Репникова в Петрозаводске.

Здание получилось современным, красивым и безопасным. Готовимся к итоговой проверке и сдаче его в эксплуатацию,

- сообщил министр строительства.



Также, благодаря ФЦП, идет ремонт и автовокзала в карельской столице.

Работы активизированы, на объекте 36 человек, активно идет прокладка внутренних сетей и внутренняя отделка. Сдать объект планируется этим летом,

- пишет Виктор Россыпнов.

За три года серьезно продвинулось строительство в Сегеже. На здании библиотеки завершили устройство кровли и приступили к внутренней отделке. Завершить фасадные работы обещают в июне. А в сегежской поликлинике идет замена окон, до конца февраля там планируется завершить устройство кровли.





Напомним, что по ФЦП развития Карелии построены такие объекты как здание аэровокзала, приемное отделение БСМП, ангиографическое отделение Республиканской больницы и детские сады в поселках Ляскеля и Ильинский.



Фото - https://vk.com/id498739439?w=wall498739439_3909/all