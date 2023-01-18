350 миллионов рублей заработали карельские предприятия ФСИН

За прошедший год учреждения УФСИН Карелии произвели продукции, оказали услуг и выполнили работ на 350 млн. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Эти показатели выше на 37,3%, то есть, больше на 95 млн. рублей, чем в 2021 году.

В лидерах по объемам производство светодиодных светильников – 29%. Традиционная для региона лесная отрасль заняла второе место – 22%. Третье поделили сразу два направления - металлообработка и легкая промышленность, которые составили 13%. Четвертое место досталось камнеобрабатывающему производству – 7%.

В УФСИН также сообщили, что всего было задействовано 96% осужденных, подлежащих к обязательному привлечению к труду. // Фото: 10.fsin.gov.ru.