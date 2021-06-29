В Карелии пожарные спасли просидевшую три дня на дереве кошку

Вчера в 12 часов 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступил звонок с просьбой о помощи. Неравнодушные люди сообщили, что в поселке Надвоицы на улице Металлургов вот уже третий день на дереве сидит кошка. Животное оголодало и не могло спуститься на землю, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя трехколенную лестницу, провели работы по снятию животного с дерева.

А часом ранее в 11 часов 40 минут пожарным из города Сегежа пришлось прийти на помощь администрации детского сада. Агрессивные птицы нападали на людей, защищая своих птенцов.

Прибывшие к месту вызова пожарные провели работы по перемещению птенцов в нежилую зону. Фото yandex.net