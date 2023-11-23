В Карелии попытались объяснить резкий скачок цен на яйца

У посетителей магазинов глаза ползут на лоб при виде цен на куриное яйцо и мясо птицы. Один из наших читателей посчитал, что за месяц в Костомукше стоимость выросла на 40-50%, диапазон цен на яйцо варьируется от 109 до 139 рублей. Ценами заинтересовались в антимонопольной службе. ФАС направило запросы в 10 федеральных торговых сетей, чтобы они представили сведения о динамике закупочных и розничных цен на яйца.

В карельском Минпромторге попытались назвать причины скачка цен. Начали с того, что в Карелии нет собственного производства куриного яйца, а продукция подскочила в цене по всей стране. Отметим, что ранее в регионе было собственное яйцо и курица. В Петрозаводске знаменитая птицефабрика закрылась в 2016 году, до этого свое существование прекратила и Сунская птицефабрика.

Яйцо в регион привозят из других субъектов. На рост цены повлияли, по версии министерства, увеличившаяся нагрузка на производителей из-за птичьего гриппа, удорожание логистики и ремонта оборудования, вызванные снижением курса рубля, увеличение стоимости топлива и ресурсов, используемых в птицеводстве. // фото «Петрозаводск говорит»