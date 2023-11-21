Карельское предприятие налаживает выпуск новых видов продукции

Новые виды продукции начинают выпускать карельские предприятия. Так, компания «Стройтехника» теперь производит грохот для щебня, который раньше камнеобработчики покупали за рубежом. Глава региона Артур Парфенчиков проверил ход модернизации завода, обсудил планы развития с руководством предприятия и министром промышленности и торговли Карелии.

Карельские промышленные предприятия успешно модернизируют производство при региональной поддержке. Одним из получателей мер поддержки является компания «Стройтехника», которая работает в Петрозаводске с 1975 года.

Она поставляет продукцию на крупнейшие российские предприятия. Сейчас предприятие проектирует и осваивает выпуск новых видов продукции в рамках импортозамещения.

Директор компании Александр Федорец рассказал Артуру Парфенчикову о планах развития предприятия. Он отметил, что в рамках программы импортозамещения вводится выпуск нового оборудования, которое заказчикам раньше приходилось приобретать за рубежом.

Одним из них стал вибрационный грохот для разделения фракций щебня. Его изготовили для карельской горнодобывающей компании. Заказчик положительно оценил новое оборудование и планирует приобретение дополнительных единиц техники. В следующем году на предприятии планируется наладить выпуск кантователей для листов металла для крупного предприятия.

Руководитель региона оценил итоги взаимодействия республиканского Правительства и компании «Стройтехника».

– Результаты очевидны. На предприятии внедряется новое оборудование, современные станки, расширяется производственная база. Все больше заказов поступает из-за пределов Карелии – это Мурманск, Таганрог, Волгоград. Мы планируем и дальше поддерживать наши промышленные предприятия компенсациями по приобретению нового оборудования,

– сказал Артур Парфенчиков, отметив позитивный эффект такого взаимодействия для экономики региона.

В частности, прибыль компании «Стройтехника» за 2022 год составила 120 миллионов рублей, а по итогам 2023 года она прогнозируется в районе 170 миллионов, соответственно, рост налоговой базы увеличит поступления в бюджет республики.

В ходе посещения предприятия «Стройтехника» Глава Карелии пообщался со студентами Петрозаводского автотранспортного техникума, которые проходят практику на производстве.

– Одной из наших задач является и подготовка кадров для промышленности. Благодаря решению Президента России этому направлению уделяется большое внимание. В рамках программы «Профессионалитет» удается на современном уровне соединить производство и обучение кадрового резерва. Мы насыщаем наши образовательные учреждения той техникой, которая используется на предприятиях, и создаем все условия, чтобы будущие специалисты могли развивать свои навыки на практике. На примере завода «Стройтехника» мы видим положительные итоги нашего взаимодействия,

– отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поручил профильному министерству рассмотреть возможные варианты оказания помощи для дальнейшего развития производственной базы предприятия. // фото: пресс-служба главы Карелии