Бюджет Петрозаводска предложили сделать дефицитным

Бюджет Петрозаводска в следующем году предполагает существенный дефицит. Это следует из проекта, который внесла на рассмотрение горсовета и.о. мэра Инна Колыхматова.

Доходы муниципальной казны предполагаются в размере 9 миллиардов рублей, а расходы – в сумме 9,1 миллиарда. Прогнозируется дефицит бюджета - 100 миллионов.

При этом Колыхматова пообещала, что 80 процентов всех расходов направят на социальные нужды.

В следующем году в городе создадут два детских технопарка «Кванториум» на базе Университетского лицея и средней школы № 55, продолжат ремонт в школе № 3, начнут капитальный ремонт школ №№ 12, 29, 35 и 43.

Также мэрия собирается приобрести 21 однокомнатную квартиру для детей-сирот, взять в лизинг 27 троллейбусов, завершить строительство конькобежной дорожки в спортивном комплексе «Луми» и благоустройство Почтовой площади. // фото: olga1205/ pixabay.com