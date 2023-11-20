Эксперты узнали, как сильно подскочил в цене новогодний стол

Новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется примерно в 5,5 тысяч рублей, в прошлом году стоимость праздничного стола была менее пяти тысяч.

В целом же новогодний стол обойдется россиянам на 9,17% дороже, считают в ассоциации «Руспродсоюз», пишет «Российская газета».

Сильнее всего за год взлетели цены на мандарины, курицу и яйца, а подешевели за год сливочное масло, майонез и картофель.

Обычно на новогоднем столе россиян - салаты «оливье» и «сельдь под шубой», горячее (часто курица) и бутерброды с красной икрой, сырные и колбасные нарезки. Семьи с детьми покупают торты, конфеты и соки.

Ранее телеграм-канал Mash подсчитал, что за год оливье в России подорожал на 45%. // фото «Петрозаводск говорит»