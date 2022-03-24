В Карелии полностью привились от Covid-19 более 278 тысяч человек

В Минздраве Карелии рассказали о ходе вакцинации от Covid-19 в республике на 24 марта.

По информации ведомства, первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 289 тысяч человек. Это 74,8% от числа людей, подлежащих вакцинации из расчета иммунизации 80% взрослого населения. Оба компонента вакцины получили более 278 тысяч человек (71,8% от числа людей, подлежащих вакцинации).

Ревакцинацию прошли более 95 тысяч жителей республики.

Также в министерстве сообщили, что в Карелии прививку от коронавируса получили 327 детей.

Вакцинацию можно пройти в поликлиниках и в мобильных пунктах, напомнили в ведомстве. Фото pixabay.com/whitesession