Менее ста зараженных коронавирусом выявили в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 99 новых зараженных коронавирусом. Среди заболевших 12 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 10 человек находятся в состоянии средней тяжести, 2 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще трех пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1447 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt