23 марта 2022, 21:44
Больше 100 водителей грузовиков в Петрозаводске нарушили ПДД
Инспекторы ДПС за два месяца выявили массу нарушений, проверяя грузовой транспорт
Проверки грузовиков регулярно проводят в карельской столице инспекторы ДПС. За два последних месяца они выявили более 100 нарушений правил дорожного движения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В инспекции напомнили, что с 1 марта нарушением считается управление транспортным средством без диагностической карты о прохождении техосмотра.
За это виновных наказывают штрафом в размере двух тысяч рублей, уточнили в Госавтоинспекции. // Фото: источник