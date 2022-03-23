Больше 100 водителей грузовиков в Петрозаводске нарушили ПДД

Проверки грузовиков регулярно проводят в карельской столице инспекторы ДПС. За два последних месяца они выявили более 100 нарушений правил дорожного движения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В инспекции напомнили, что с 1 марта нарушением считается управление транспортным средством без диагностической карты о прохождении техосмотра.

За это виновных наказывают штрафом в размере двух тысяч рублей, уточнили в Госавтоинспекции. // Фото: источник