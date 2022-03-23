Большие деньги любят тишину: решение судьбы “Кургана” закрыли от СМИ

Георгий Чентемиров,

председатель Союза журналистов Карелии

Гласность — это хорошо. А хорошего, как говорится, помаленьку. Очевидно, примерно так рассудили участники рабочей группы по развитию “Кургана”. 21 марта состоялось третье ее заседание. И если первые две встречи были максимально открыты для общественности (единственным ограничителем выступила пандемия коронавируса), то о второй горожане узнали постфактум.

Не было даже прямого эфира в соцсетях, хотя до этого его организовывали. На это обратили внимание журналисты “Губерния Daily”, которые очень много писали об инициативе властей вырубить лес на “Кургане” ради кластера зимних видов спорта за миллиард рублей. О прошедшем заседании они с удивлением прочли в группе «Спасем Курган и Зеленую тропу». Общественности сообщили о нескольких важных событиях: проектирование первого этапа кластера приостановлено, в техническое задание к проекту теперь можно вносить изменения, а техзадание на проектирование автодороги (еще одна скандальная тема) будет зависеть от итоговых изменений.

“Неадекватно и неконструктивно”

Журналистка Мария Смирнова не нашла ни одного анонса мероприятия. Она связалась с активисткой Анастасией Неровной, и та сообщила, что заседание закрыли, чтобы… не превратить мероприятие в “шоу”.

Ту же позицию Неровная высказала и журналисту портала “Петрозаводск говорит”.

"Мы просили конструктивный диалог и предложили без прямого эфира. Потому что с ним встречи больше похожи на шоу. И наконец-то получилось хоть что-то решить в таком формате".

Корреспондент “ПТЗ говорит” отметил, что заседания правительства и парламентских комитетов, а также сессии Заксобрания транслируются в интернете. И ничего - они не превращаются в "шоу". В доковидные времена журналисты на них приходили, и никто не жаловался.

— На практике я увидела, что отсутствие прямого эфира напрямую повлияло на ход дискуссии, — ответила Неровная и посоветовала обратиться к организаторам — Министерству образования и спорта.

Активист Анастасия Неровная

Журналист поинтересовался у министра Романа Голубева, кто принимал решение закрыть встречу от СМИ и почему такое решение было принято.

— При подготовке к заседанию по строительству кластера регламент и основные вопросы заранее обсуждались с членами рабочей группы. Совместно с представителями общественности, в том числе и Анастасией Неровной, было решено провести встречу в рабочем порядке без СМИ и видеозаписи. Все вопросы повестки заседания фактически рассматривались и на предыдущих заседаниях. Полная информация по итогам заседания рабочей группы была опубликована на сайте Министерства, а также в группе во “Вконтакте” https://vk.com/minsportkarelia?w=wall-171540433_5884 , — ответил специалист министерства.

— [Прессу не пустили], чтобы спокойно обсудить ранее подготовленные ответы на пункты протокола. Отдельной повестки и плановых выступлений не было, скорее, рабочая встреча по конкретизации ответов, — сообщил Роман Голубев.

В общем, получается так, что и чиновники, и общественники сошлись в едином мнении, что важные для города решения можно принимать кулуарно. Эту позицию подтвердила и активист Дарья Каликина.

"Общественники из рабочей группы попросили не делать прямую трансляцию, так как чиновники ведут себя неадекватно и неконструктивно, видя и чувствуя камеры. Нам же необходимо было получить, наконец-то, ответы хоть на какие-то вопросы. На предыдущих рабочих встречах мы, кроме шоу, ничего не получили. Вся наша работа была пустой тратой времени".

При этом Каликина сообщила, что не приглашать СМИ решили все-таки организаторы встречи, то есть чиновники.

— Нам кажется очень странной позиция некоего замалчивания этих рабочих групп, — говорит журналист Мария Смирнова. — Встречи должны проводиться в присутствии журналистов, иначе мы не можем узнать, что именно там обсуждалось. И то, что озвучивают разные стороны, может не вполне соответствовать действительности. Возможно, есть протокол, но и его мы не видели.

Активист Дарья Каликина

С самого начала мы активно включились в освещение этой темы, это очень важный общественный вопрос. К нам обратились активисты Анастасия Неровная и Дарья Каликина, мы с ними сотрудничали с самых первых дней. Мы освещали сбор подписей, и когда они просили предать ситуацию максимальной огласке, мы понимали ее важность и как жители города, и как журналисты.

Возможно, действительно не стоит делать такие встречи открытыми, чтобы туда приходили все-все-все. Есть же, действительно, рабочая группа. Но мы же не участвуем во встрече, мы ее освещаем, а потом доносим информацию до читателей.

Меня эта ситуация расстроила. Я думала, что мы выступаем как общественное движение в защиту парка, мы встаем на позицию гласности и широкого обсуждения. А сейчас мы поступаем как чиновники, которые многие темы кулуарно обсуждают, а потом сообщают готовое решение, — подытожила Смирнова.

Российские и карельские чиновники давно уже поняли, что общественное мнение, свобода слова, гражданское общество — это какие-то непонятные, а главное, ненужные слова. Причем речь идет не о каких-то “спорных” предметах типа коммерческой тайны. Вот, например, чуть менее года назад редактора “Черники” Юлию Шевчук выгнали с совещания по подготовке к празднованию 9 мая. Тогда это объяснили… по сути, совершенно ничем не объяснили. Теперь от общества (а СМИ работают для общества) закрывается обсуждение вырубки “Кургана”. Все для того, чтобы не превращать совещание в "шоу”.

Но открою секрет: если кто-то в присутствии журналистов чувствует себя клоуном - дело вовсе не в журналистах. И еще одно соображение: миллиард - это очень, очень, очень большая сумма....