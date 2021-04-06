В Карелии перенесли планы по вакцинации от коронавируса

В Карелии первый компонент вакцины «Спутник V» получили 38 тысяч пациентов, второй компонент – 28 тысяч пациентов. Это менее десяти процентов от плана, который составляет 293 тысяч человек. Изначально достичь целевых показателей должны были к июню, теперь конечные сроки перенесли на август.

Об этом представители Минздрава республики сообщили на заседании комитета по здравоохранению и социальному развитию ЗС РК. Депутатам рассказали, что в регион доставлена 61 тысяча доз «Спутника» и 600 доз «ЭпиВакКорона».

В Карелии действует 30 стационарных и 43 мобильных пункта вакцинации. В Минздраве заявили, что их число увеличивают. Официально массовая вакцинация началась 18 января.

Депутаты отметили, что многие граждане жалуются на невозможность записаться на прививку через портал государственных услуг. В Минздраве ответили, что ранее наблюдались перебои с поставками препарата, однако сейчас вакцины достаточно. Министерство здравоохранения России обещает, что дальнейшие поставки будут стабильными. Фото twimg.com